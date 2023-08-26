Российские силы пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в районе Урожайного

В Урожайном в Донецкой народной республике (ДНР) Российская армия пресекла действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Также противник понес существенные потери в технике. Всего украинская армия лишилась танка, четырех боевых бронемашины, трех автомобилей, американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и польской Krab.

Кроме этого противник потерял две гаубицы Д-30 советского образца калибра 122 миллиметра.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. Никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.