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14:31, 26 августа 2023Мир

Российская армия пресекла действия украинской ДРГ

Российские силы пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в районе Урожайного

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Урожайном в Донецкой народной республике (ДНР) Российская армия пресекла действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Также противник понес существенные потери в технике. Всего украинская армия лишилась танка, четырех боевых бронемашины, трех автомобилей, американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и польской Krab.

Кроме этого противник потерял две гаубицы Д-30 советского образца калибра 122 миллиметра.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. Никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

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    Александр Слабиев
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