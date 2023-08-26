После прекращения зерновой сделки из Одессы вышло второе судно

ТСН.ua: из Одессы после прекращения зерновой сделки вышло второе судно

После прекращения зерновой сделки второе судно вышло из порта Одессы. Об этом сообщил телеканал ТСН.ua в своем Telegram-канале.

Отмечается, что судно находилось в порте с 20 февраля 2022 года. Корабль, по их данным, направляется в Варну на северо-востоке Болгарии.

«После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно. Речь идет о балкере Primus (ex Polarstar), он вышел из акватории одесского порта сегодня утром», — пояснили в телеканале.

Ранее стало известно, что из порта Одессы вышло первое судно, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море. Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов коридору.