Во Франции признали доминацию России на рынке зерна

Le Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже в случае проблем

Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже несмотря на наличие проблем с судоходством в Черном море, пишет французская газета Le Figaro.

По данным издания, у России имеются хорошие перспективы в случае исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд.

«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — отмечается в статье.

Отмечается, что, по данным Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы уменьшатся на три миллиона тонн, а вместе с тем сократятся их запасы, что сыграет на руку России, которая в настоящее время является главным мировым экспортером данного вида товаров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Турция работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, но по объективным причинам Киев признает черноморский путь оптимальным.