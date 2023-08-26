Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:25, 26 августа 2023Экономика

Во Франции признали доминацию России на рынке зерна

Le Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже в случае проблем

Фото: Pixabay

Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже несмотря на наличие проблем с судоходством в Черном море, пишет французская газета Le Figaro.

По данным издания, у России имеются хорошие перспективы в случае исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд.

«Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023 — 2024 годах, несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море», — отмечается в статье.

Отмечается, что, по данным Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы уменьшатся на три миллиона тонн, а вместе с тем сократятся их запасы, что сыграет на руку России, которая в настоящее время является главным мировым экспортером данного вида товаров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Турция работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, но по объективным причинам Киев признает черноморский путь оптимальным.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о конфликте ВСУ и НАТО

    В США опровергли призыв Нигера о выезде дипломатов из страны

    Президент Южной Осетии заявил об ощущении республики частью русского мира

    Во Франции признали доминацию России на рынке зерна

    В ДНР мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета

    Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну

    Власти Нигера попросили посла Нигерии покинуть страну

    Мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну

    На Украине назвали число уехавших за рубеж мужчин

    В ФРГ заявили об утратившем интеграционную силу Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости