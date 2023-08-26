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15:17, 26 августа 2023Россия

В ЕГЭ по истории включили задания по спецоперации

В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания по СВО и новым регионам

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, который состоится в 2024 году, включили задания по специальной военной операции на Украине (СВО) и новым территориям России. Об этом стало известно из проекта демонстрационного варианта экзамена, который опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Во втором задании выпускнику нужно расположить в хронологическом порядке события. Среди вариантов есть подписание договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В пятом задании школьнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе названных событий есть и спецоперация, а среди участников командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, которая погибла летом в 2022 году под артобстрелом.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о планах включить задания по СВО в ЕГЭ по истории. Как уточнили в ведомстве, соответствующие изменения в экзамен будут внесены после того, как в школах появятся новые учебники.

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    Никита Абрамов
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