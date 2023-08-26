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21:15, 26 августа 2023Бывший СССР

В Киеве подтвердили участие главкома ВСУ в секретном совещании с генералами НАТО

Подоляк подтвердил участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил участие главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в секретном совещании с генералами НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, главком украинских войск практически каждый день общается с представителями Минобороны и Генштаба стран-союзников Украины. «Потому что нужно вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, вносить коррективы относительно ресурсов, какие у нас есть», — пояснил Подоляк.

Кроме того, добавил он, Киеву необходимо понимать, может ли она рассчитывать на дополнительную военную помощь, в том числе поставки дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) со стороны партнеров. Чиновник уточнил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с Великобританией и США, которые его консультируют, поскольку они лучше других осведомлены о ситуации на фронте.

Ранее стало известно, что в ходе совещания Залужный обсудил с высокопоставленными британскими и американскими военными перезагрузку военной стратегии Украины и планы на 2024 год. Уточняется, что встреча прошла в «секретном месте» на украинско-польской границе и длилась пять часов.

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    Марина Совина
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