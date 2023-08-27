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22:18, 27 августа 2023Мир

Адвоката Павла Астахова не пустили в Грузию

Адвокату Павлу Астахову отказали в транзите в Турцию на грузинской границе
Павел Астахов

Павел Астахов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российскому адвокату Павлу Астахову отказали в транзите в Турцию на армяно-грузинской границе. Отсняв материал для фильма о «Ноевом ковчеге» и «Всемирном потопе» в Армении, съемочная группа вместе с Астаховым направлялась на следующие съемки возле Арарата, сообщает ТАСС.

«На грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите», — заявил Астахов.

Адвокат вынужден был вернуться в Армению и добираться к месту съемок через Стамбул. Случившееся он назвал «провокацией» и «произволом».

Павел Астахов в прошлом занимал должность уполномоченного при президенте России по правам ребенка. В 2015 году он попал под санкции Украины, ему запретили въезд на территорию страны.

В начале августа во въезде на территорию Грузии отказали российскому артисту, звезде сериала «Универ» Виталию Гогунскому. Самолет, которым он летел, направился обратно в Москву, сообщалось, что актера заводили на борт под пограничным конвоем. По одной из версий, власти страны приняли такое решение по политическим причинам.

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    Александра Синицына
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