Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

Mash: актера из сериала «Универ» Гогунского не пустили в Грузию из-за политики

Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию. Об этом в среду, 9 августа, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовавший также кадры из самолета с артистом, вылетающим обратным рейсом в Москву.

Подписчики, приславшие видео, рассказали, что звезду сериала «Универ» завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Эту информацию каналу подтвердил директор актера Табриз Шахиди. По его словам, такое решение приняли власти страны по политическим причинам.

Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его отправили обратно.

В сентябре 2022 года генеральное консульство России в Трабзоне, Турция, сообщило, что некоторым россиянам начали отказывать во въезде в Грузию без объяснения причины. В дипмиссии уточнили, что жалобы от путешественников поступают несколько раз в неделю.