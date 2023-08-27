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18:29, 27 августа 2023Россия

В приграничном российском регионе в сентябре дважды запретят продажу алкоголя

В Белгородской области 1 и 11 сентября запретят продажу алкоголя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Белгородской области дважды запретят продажу алкоголя. В пресс-службе правительства приграничного российского региона пояснили, что датами выбраны 1 и 11 сентября, передает ТАСС.

Такие меры будут приняты для обеспечения порядка в День знаний и Всероссийский день трезвости.

Представители правительства Белгородской области уточнили, что ограничения не распространяются на предприятия, которые ведут продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

16 августа начальник управления Росалкогольрегулирования по проектной деятельности и судебной работе Александр Моисеев рассказал, что российские власти обсуждают возможность увеличения числа легальных точек розничных продаж спиртных напитков.

Он допустил, что подобная мера не должна привести к росту потребления алкоголя в России. Как заметил Моисеев, в последние годы данный показатель остается примерно на одном и том же уровне. Представитель Росалкогольрегулирования настаивал, что открытие новых легальных точек продаж помогло бы снизить число случаев отравлений спиртным в России.

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    Анна Щербакова
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