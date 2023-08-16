В России нашли способ сократить число отравлений водкой

Росалкогольрегулирование: России нужно больше легальных точек продаж спиртного

Власти России обсуждают возможность увеличения числа легальных точек розничных продаж спиртного. Об этом заявил начальник управления Росалкогольрегулирования по проектной деятельности и судебной работе Александр Моисеев, его слова приводят «Ведомости».

Как отметил начальник ведомства, такая мера не должна привести к росту потребления спиртных напитков в России. В последние годы этот показатель остается примерно на одном и том же уровне. Напротив, она будет полезна, так как поможет решить проблему отравлений продукцией сомнительного качества, которая особенно актуальна для жителей отдаленных регионов и сельской местности. Открытие новых легальных точек продаж помогло бы снизить число подобных случаев в России.

В качестве наглядного примера Моисеев привел инцидент с поддельным алкоголем, который произошел несколько лет назад в одном из таких регионов. Тогда местные жители повторно поехали покупать спиртные напитки в тот же магазин, где до этого была приобретена контрафактная водка, ставшая причиной отравления с летальным исходом, — «просто потому, что в округе не было легальных точек розничных продаж», заключил он.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о внеплановом повышении акцизов на алкоголь на пять процентов в 2024 году. Ставки на крепкий алкоголь в следующем году составят 643 рубля за литр (ранее — 638 рублей), в 2025-м — 669 рублей, в 2026-м — 696 рублей.

Для слабоалкогольной продукции акцизы увеличатся на четыре рубля — с 510 рублей за литр до 514 рублей. Согласно положениям нового закона, в следующем году также вырастут сборы для вина, винных напитков и игристых вин, включая шампанское. Акцизы в этих категориях алкогольной продукции увеличатся до 36 рублей, 47 рублей, 49 рублей и 51 рубля за литр соответственно.