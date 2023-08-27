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17:14, 27 августа 2023Мир

В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на БПЛА

WP: чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на БПЛА при разведке

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Чиновники Пентагона призвали Украину меньше опираться на БПЛА при разведке, об этом пишет The Washington Post.

«Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы», — говорится в материале. По словам официальных лиц, украинские военные положительно реагируют на такую просьбу.

В статье также сказано, что чиновники призвали Киев сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». Согласно одному из подсчетов, украинские военные выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров с начала спецоперации, почти исчерпав западные запасы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время, по его словам, мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.

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    Анастасия Заикина
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