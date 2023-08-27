В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на БПЛА

WP: чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на БПЛА при разведке

Чиновники Пентагона призвали Украину меньше опираться на БПЛА при разведке, об этом пишет The Washington Post.

«Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы», — говорится в материале. По словам официальных лиц, украинские военные положительно реагируют на такую просьбу.

В статье также сказано, что чиновники призвали Киев сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». Согласно одному из подсчетов, украинские военные выпустили два миллиона снарядов калибра 155 миллиметров с начала спецоперации, почти исчерпав западные запасы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время, по его словам, мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.