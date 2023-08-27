Экс-премьер Италии Конте заявил о провале стратегии НАТО в отношении Украины

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте признал провал стратегии НАТО в отношении Украины. Об этом он написал в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Отнюдь», — заявил политик.

По его словам, не было разгрома российской армии и распада ее военных подразделений. Кроме того, Россия не отступала в ходе попытки украинского контрнаступления.

Конте напомнил, что антироссийские санкции не привели к банкротству страны и не подкосили ее экономику. Запад также не смог изолировать Россию, на это указывает только что завершившийся саммит группы БРИКС, отметил бывший премьер.

Ранее на Украине обвинили Запад в проведении сложного контрнаступления. Союзники проявили нерешительность в вопросах поставок военной техники Киеву, пожаловался посол Украины в Германии Алексей Макеев.