Стало известно о попытке Зеленского национализировать имущество олигархов

Владимир Зеленский заявил о планах по национализации энергетических объектов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении национализировать ранее приватизированные олигархами объекты энергетического сектора. Его цитирует РИА Новости.

«Там, где это возможно по закону, да. Там, где невозможно, — это вопрос времени», — заявил он, добавив, что речь идет о возвращении в государственную собственность некоторых объектов энергетики.

В ноябре 2022 года Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий. По его словам, активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» изъяли для нужд фронта.