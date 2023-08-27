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20:17, 27 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке Зеленского национализировать имущество олигархов

Владимир Зеленский заявил о планах по национализации энергетических объектов

Фото: Pavel Golovkin / AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении национализировать ранее приватизированные олигархами объекты энергетического сектора. Его цитирует РИА Новости.

«Там, где это возможно по закону, да. Там, где невозможно, — это вопрос времени», — заявил он, добавив, что речь идет о возвращении в государственную собственность некоторых объектов энергетики.

В ноябре 2022 года Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий. По его словам, активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» изъяли для нужд фронта.

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