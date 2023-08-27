Прибывшие в Британию дети-беженцы оказались в тюрьме со взрослыми насильниками

Guardian: детей-нелегалов отправляют в британскую тюрьму Элмли с насильниками

Незаконно прибывающих в Великобританию детей-беженцев отправляют в тюрьму для взрослых, где содержатся в том числе осужденные за сексуальные преступления, пишет Guardian со ссылкой на данные правозащитной организации Humans For Rights Network.

Организация обнаружила в мужской тюрьме Элмли в графстве Кент как минимум 14 детей, прибывших в страну нелегальным путем и без сопровождения. В большинстве случаев речь идет об уроженцах Судана и Южного Судана, попавших в Великобританию через Ливию. Многие из этих детей, по данным Humans For Rights Network, стали жертвами торговцев людьми или подверглись той или иной форме эксплуатации.

Малолетних беженцев отправляли в тюрьму по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства. Всех детей, попавших в Элмли, британское Министерство внутренних дел признало совершеннолетними. Многие эксперты считают, что оценки возраста прибывающих, проводимые чиновниками, являются «поверхностными и произвольными» — часто их проводят всего за несколько часов сразу после того, как беженцы достигают британских берегов на лодках.

Правозащитники уже обратились к Министерству внутренних дел с требованием немедленно начать расследование этого вопроса и освободить всех детей, которые оказались в тюрьмах для взрослых. Ряд решений ведомства, по которым дети были по ошибке отправлены в такие тюрьмы, уже были отменены после детальных проверок, проведенных независимыми специалистами или экспертами местных органов власти.

Представитель британского правительства заявил изданию, что власти совершенствуют процесс проверки возраста беженцев, внедряя научные методы, такие как рентген.

24 августа стало известно, что сейчас в Великобритании ждут одобрения более 175 тысяч заявок на получение убежища — на 44 процента больше, чем годом ранее. При этом государственные расходы страны на организацию этого процесса уже увеличились почти вдвое.