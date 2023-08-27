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05:20, 27 августа 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ

Российские войска уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ в районе Садового

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные нанесли удар по украинским диверсантами в районе поселка Садовое в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона лишилась трех лодок, а также понесла потери в живой силе. «Уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава [Вооруженных сил Украины] ВСУ», — рассказал Кодрян.

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    Марина Совина
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