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13:45, 27 августа 2023Силовые структуры

СК установил личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

СК установил личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Результаты генетической экспертизы подтвердили, что личности погибших в авиакатастрофе в Тверской области соответствуют заявленному в полетном листе списку членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«Личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — указали в ведомстве.

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

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    Глеб Бажуткин
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