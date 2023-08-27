Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 27 августа 2023Мир

Китай намекнул Японии на неуместность визита из-за «Фукусимы-1»

Nikkei: глава японской партии отменил визит в Китай из-за аварии на «Фукусиме-1»

Фото: Kyodo / Reuters

Глава японской партии Комэйто Нацуо Ямагути отменил визит в Китай из-за намеков на неуместность после аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Nikkei.

Уточняется, что японский политик планировал посетить Китай с 28 по 30 августа, предположительно, тогда же он мог передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Тем не менее Пекин донес до Токио, что «сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений» из-за сброса воды с «Фукусимы-1».

Отмечается, что это решение может негативно повлиять на планирование потенциальной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, должна была состояться осенью этого года.

Ранее главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии 24 августа. Мера была принята сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курске

    Последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве попали на видео

    Китай намекнул Японии на неуместность визита из-за «Фукусимы-1»

    Путин поздравил ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера

    Усик высказался о возможном реванше с Дюбуа

    Обнародована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

    Москвичам рассказали о погоде в последнее воскресенье лета

    Румыния скоро получит документы для подготовки ВСУ на F-16

    Месси забил гол в дебютном матче в MLS

    В Молдавии увидели риски для существования государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости