Китай намекнул Японии на неуместность визита из-за «Фукусимы-1»

Nikkei: глава японской партии отменил визит в Китай из-за аварии на «Фукусиме-1»

Глава японской партии Комэйто Нацуо Ямагути отменил визит в Китай из-за намеков на неуместность после аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Nikkei.

Уточняется, что японский политик планировал посетить Китай с 28 по 30 августа, предположительно, тогда же он мог передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Тем не менее Пекин донес до Токио, что «сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений» из-за сброса воды с «Фукусимы-1».

Отмечается, что это решение может негативно повлиять на планирование потенциальной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, должна была состояться осенью этого года.

Ранее главное таможенное управление Китая запретило ввоз морепродуктов из Японии 24 августа. Мера была принята сразу после начала сброса воды с «Фукусимы-1».