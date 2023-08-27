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18:08, 27 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Германии и рассказал о негигиеничных привычках немцев

Блогер «Дзена» рассказал, что немцы не стирают грязную одежду для экономии воды

Фото: Alejo Reinoso / Unsplash

Российский турист побывал в Германии и рассказал о странных и негигиеничных привычках местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам путешественника, немцы проветривают плохо пахнущую грязную одежду вместо того, чтобы стирать ее. Как отметил автор, люди могут так делать несколько дней подряд для экономии воды и стирального порошка.

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Еще одной раздражающей привычкой россиянин счел то, что немцы не разуваются у себя дома и даже в гостях. «Они скорее побрезгуют ходить босыми в носках по полу, если речь зайдет о просьбе разуться», — возмутился турист.

Непонятным для россиян автор счел и привычку немцев отдавать пожилых родственников в дома престарелых, чтобы не тратить время на уход за ними. Путешественник отметил, что сами пенсионеры в Германии относятся к таким решениям спокойно.

Также блогер обратил внимание на то, что немецкие родители не пытаются успокаивать плачущих детей, даже если те доставляют дискомфорт окружающим. «Здесь принято, что ребенок должен быть максимально свободным и ко всему приходить не шиканьем родителей, а сам по себе», — пояснил автор.

Ранее путешественник рассказал, что в Германии принято сыпать в унитаз соль перед приходом гостей. Так местные жители чистят сантехнику и избавляются от неприятного запаха.

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    Мария Борисова
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