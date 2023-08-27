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12:37, 27 августа 2023Среда обитания

В Париже запретят аренду электросамокатов

Sud Ouest: в Париже с 1 сентября будет запрещена аренда электросамокатов

Фото: Christina Spinnen / Unsplash

В Париже, согласно итогам городского референдума, с 1 сентября будет запрещена аренда электросамокатов. Об этом пишет французская газета Sud Ouest.

В ходе проведенного 2 апреля голосования 89 процентов принявших в нем участие парижан выступили за введение соответствующего запрета. Отмечается, что причиной проведения референдума стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему городу самокаты.

С 1 марта 2023 года в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), регулирующая вопросы движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Пользователям таких средств запретили разгоняться быстрее 25 километров в час, а тем из них, кому меньше 14 лет, теперь нельзя еще и ездить по правому краю проезжей части.

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    Глеб Бажуткин
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