Ребенку-инвалиду пришлось ползти по лестнице в суде из-за отсутствия пандусов

В казанском суде ребенок-инвалид сполз по лестнице из-за отсутствия пандусов

В Казани 14-летнему ребенку с ДЦП пришлось сползать по ступенькам лестницы в здании суда из-за отсутствия пандусов и помощи. Видео опубликовал в своем Telegram-канале местный портал 116.ru.

Мать подростка Кирилла судится с властями города, так как ребенку не выдают жилье. Все четыре заседания проходили на третьем этаже Вахитовского райсуда — переносить слушания на первый этаж суд отказался. Кнопка вызова помощи не работала, и матери пришлось подниматься по лестнице с ребенком-инвалидом на руках. Спускаться обратно вместе с ним ей оказалось уже слишком тяжело, и Кириллу пришлось сделать это самостоятельно.

«Даже мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползет. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет», — рассказал женщина. Мальчик проживает с многодетной семье. Мать в одиночку воспитывает двоих сыновей с инвалидностью — 14-летнего Кирилла и 11-летнего Ярослава, а также 9-летнюю Викторию. Квартиру семье приходиться делить с другими родственниками.

Издание «Подъем» поговорило с уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ириной Волынец — она назвала произошедшее «вопиющей бесчеловечностью» и потребовала наказать виновных. «Недопустимо такое отношение. К тому же это же могло быть травмоопасно, а для психики это унижение. Я эту ситуацию взяла на контроль, будут написаны обращения в прокуратуру», — сказала детский омбудсмен.

