Кеннеди-младший заявил, что США уничтожат Украину поставками снарядов с ураном

Поставки американскими властями снарядов с обедненным ураном Украине приведут к ее уничтожению, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал статью официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, в которой она заявила о превращении Украины в «непригодную для жизни землю» с помощью урановых боеприпасов. «Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», — отметил Кеннеди-младший.

Он также пообещал, что в случае победы на выборах он положит конец этой «безрассудной и бесчеловечной политике».

В своем материале Захарова предупредила, что поставки Западом боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране. Она также заявила об угрозе для соседней Польши, где в мае наблюдался значительный всплеск радиационного фона, предположительно, в результате подрыва боеприпасов с обедненным ураном, размещенных на складе в Хмельницком.