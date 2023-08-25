Захарова: боеприпасы Запада с ураном превращают почвы на Украине в мертвую землю

Поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в «непригодную для жизни землю», предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей статье, опубликованной в пятницу, 25 августа, в «Комсомольской правде».

Дипломат отметила, что радиационное заражение почвы «уже происходит и объективно фиксируется».

Как указала Захарова, последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут затронуть и соседнюю Польши, где в мае этого года, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона. Причина этого, вероятно, заключается в подрыве боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком, написала она.

Официальный представитель российского МИД обратила внимание на то, что после выпадения на землю радиоактивных осадков фон в воздухе может выровняться, однако «вся почва, вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами».

«Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд — гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны», — заключила Захарова.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что польские власти, которые ранее просили 1 миллиард евро у Еврокомиссии, могут начать рекультивацию зараженных радиацией украинских земель. Зайцев отметил, что спонсорам Украины «все равно, какую угрозу жизни и здоровью жителей страны несет поставляемое ими оружие, даже если из-за этого какая-то часть Украины или Польши превратится в новую зону отчуждения».

В июне президент Владимир Путин говорил, что у России есть бронебойные снаряды с обедненным ураном, Москва оставляет за собой право применять их в качестве ответа.