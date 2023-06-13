Путин заявил о праве применять снаряды с обедненным ураном на Украине

Путин: Россия имеет право ответить на применение Киевом снарядов с обедненным ураном

У России есть бронебойные снаряды с обедненным ураном, Москва оставляет за собой право применять их в качестве ответа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что у России много боеприпасов с обедненным ураном, но пока их не применяют. «Ничего хорошего здесь нет, но если потребуется, мы в состоянии это сделать. У нас нет необходимости это делать», — добавил Путин.

Российские танки Т-72Б3 образца 2016 года и Т-80БВМ могут использовать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ-59 «Свинец-1» с сердечником из обедненного урана.

В апреле военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что подкалиберные снаряды поражают экипаж и оборудование танка осколками брони и самого боеприпаса.

В марте начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что снаряды с обедненным ураном не имеют значительных преимуществ перед снарядами с вольфрамовыми сердечниками.