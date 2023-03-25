В России сравнили снаряды с обедненным ураном и вольфрамовые

МО России: у снарядов с обедненным ураном нет значительных преимуществ перед вольфрамовыми

Бронебойные снаряды с обедненным ураном не имеют значительных преимуществ перед снарядами с вольфрамовыми сердечниками. Эффективность боеприпасов сравнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

Он отметил, что обедненным ураном называют металл, основу которого составляют более 90 процентов изотопов урана-238 и менее одного процента урана-235. По словам Кириллова, использование этого материала в снарядах связано с его высокой плотностью, которая обеспечивает высокую бронепробиваемость.

«Этот эффект достигается за счет использования кинетической энергии самого сердечника, а также его оболочки. При ударе о броню оболочка, изготовленная из мягкой стали, разрушается и передает свою энергию сердечнику, который проникает в броню», — сказал он на брифинге.

Начальник войск РХБЗ добавил, что похожими характеристиками обладают вольфрамовые сплавы, но боеприпасы на их основе дороже в производстве. Поэтому снаряды с обедненным ураном используют страны, в которых есть запасы урана и технологии его переработки, а применение таких снарядов планируется на чужой территории.

Ранее в марте эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко рассказал, что снаряды с обедненным ураном не несут угрозу на этапе хранения, а после применения образуют радиоактивную пыль.

В том же месяце замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном.