В России оценили опасность снарядов с обедненным ураном

Эксперт Желтоножко сообщил, что снаряды с обедненным ураном опасны после применения

Снаряды с обедненным ураном, которые Британия планирует передать Украине, не несут угрозу на этапе хранения, а после применения они образуют радиоактивную пыль. Опасность боеприпасов оценил эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко в беседе с «Известиями».

«В результате резко возрастает локальный радиационный фон по альфа-излучению. Возрастает степень загрязнения почвы, приповерхностных вод. В дальнейшем миграция становится неконтролируемой. Но поскольку количества не очень большие, их достаточно сложно отслеживать», — сказал он. По словам эксперта, место попадания отдельного боеприпаса сложно определить.

Отмечается, что серьезных исследований с целью запрета подобных снарядов не проводили, а в США утверждают, что они безопасны. «Но в Югославии жаловались, что в местах массового применения отмечались вспышки онкологических заболеваний», — сказал он. Эксперт уточнил, что опасно не наличие боеприпасов, а последствия их применения.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новые снаряды не будут эффективными против современных российских танков.

