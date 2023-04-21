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14:39, 21 апреля 2023Наука и техника

Названы самые эффективные снаряды для уничтожения танков

Военный эксперт Суконкин: подкалиберными и кумулятивными снарядами проще поразить танк

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Броню современных танков можно пробить подкалиберными и кумулятивными снарядами. Самые эффективные боеприпасы назвал военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Подкалиберный снаряд очень опасен для танков. В нем нет взрывчатого вещества, но его начальная скорость до двух километров в секунду придает ему огромную кинетическую энергию: он поражает экипаж и оборудование танка осколками брони, самого боеприпаса, искрами. По сути, это лом из высокопрочного металла, сплава, обычно из вольфрама или с добавлением обедненного урана. Если попасть в боекомплект, то он детонирует и уничтожает танк», — сказал эксперт.

Суконкин добавил, что кумулятивный снаряд при попадании образует кумулятивную струю, скорость которой доходит до шести километров в секунду. Она создает избыточное давление внутри танка и уничтожает экипаж.

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В марте начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что бронебойные снаряды с обедненным ураном не имеют значительных преимуществ перед снарядами с вольфрамовыми сердечниками.

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Даниил Иринин
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