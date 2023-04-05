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08:30, 5 апреля 2023Наука и техника

Основные российские танки решили оснастить комплексом «Арена-М»

«Ростех»: танки Т-90 и Т-80 оснастят комплексом активной защиты «Арена-М»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На танки Т-90 и Т-80 планирует установить комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом агентству ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Там уточнили, что этим КАЗ можно оснащать и иные виды бронетехники, но для этого необходимо провести доработки с учетом особенностей каждой машины.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что «Арена-М», устанавливаемая на танк Т-72, успешно прошла испытания, выстояв против российских противотанковых ракетных комплексов и зарубежных трофейных боеприпасов.

В 2021 году начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал о возможностях российского КАЗ «Арена-М». По его словам, круговую оборону танка от высокоточного оружия обеспечивают современный радар и маневренные защитные боеприпасы.

«Арена-М» работает в автоматическом режиме. Радар комплекса фиксирует пуски ракет в сторону машины. При обнаружении атакующего боеприпаса происходит пуск и подрыв двух защитных снарядов, которые хранятся в защищенных ящиках. Направленный поток осколков разрушает атакующую ракету.

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Марина Совина
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