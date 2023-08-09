Польша могла запросить миллиард евро на рекультивацию зараженных земель

Представитель МИД Зайцев: Польша могла запросить деньги на рекультивацию земель

Польские власти, которые ранее просили 1 миллиард евро у Еврокомиссии, могут начать рекультивацию зараженных радиацией украинских земель. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что власти Польши просили у Еврокомиссии 1 миллиард евро на строительство инфраструктуры для вывоза украинского зерна. Однако эти деньги могут пойти на рекультивацию земель, зараженных в мае радиацией, после взрыва боеприпасов с обедненным ураном.

Зайцев отметил, что спонсорам Украины «все равно, какую угрозу жизни и здоровью жителей страны несет поставляемое ими оружие, даже если из-за этого какая-то часть Украины или Польши превратится в новую зону отчуждения».

В мае 2023 года секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что на Европу со стороны Украины движется радиоактивное облако. По его словам, причиной стало уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву.