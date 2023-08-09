Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 9 августа 2023Мир

Польша могла запросить миллиард евро на рекультивацию зараженных земель

Представитель МИД Зайцев: Польша могла запросить деньги на рекультивацию земель

Фото: Dan Meyers / Unsplash

Польские власти, которые ранее просили 1 миллиард евро у Еврокомиссии, могут начать рекультивацию зараженных радиацией украинских земель. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что власти Польши просили у Еврокомиссии 1 миллиард евро на строительство инфраструктуры для вывоза украинского зерна. Однако эти деньги могут пойти на рекультивацию земель, зараженных в мае радиацией, после взрыва боеприпасов с обедненным ураном.

Зайцев отметил, что спонсорам Украины «все равно, какую угрозу жизни и здоровью жителей страны несет поставляемое ими оружие, даже если из-за этого какая-то часть Украины или Польши превратится в новую зону отчуждения».

В мае 2023 года секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что на Европу со стороны Украины движется радиоактивное облако. По его словам, причиной стало уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

    Нападение с ножом на сотрудника ПВЗ в Подмосковье попало на видео

    Воробьев заявил об увеличении числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Достоевский стал самым издаваемым автором России

    Польша назвала число готовых к отправке на границу с Белоруссией военных

    Разрушения в цехе недалеко от взорвавшегося ангара под Москвой сняли на видео

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

    Назван срок начала тестирования цифрового рубля

    Последствия взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде попали на видео

    Раскрыты масштабы разрушений завода в Сергиевом посаде после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости