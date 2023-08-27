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20:52, 27 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об отражении наступления ВСУ в Харьковской области

Российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская артиллерия отразила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, нанеся удар по наступающей бронегруппе противника. Об этом со ссылкой на источник в Российской армии сообщает РИА Новости.

«Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление», — заявил неназванный российский военнослужащий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российская армия успешно отразила наступление ВСУ в районе села Клещеевка.

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