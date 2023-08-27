Кадыров рассказал о результатах боев под Клещеевкой

Рамзан Кадыров: Российская армия отразила наступление ВСУ в районе Клещеевки

Российская армия успешно отразила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с Клещеевского направления. Горящая тяжелая техника и куча трупов украинских штурмовиков, которые, уверен, не хотели, чтобы это воскресенье стало последним в их жизни», — написал он, добавив, что «такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности».

Ранее Кадыров сообщил, что разведчики отряда специального назначения «Ахмат» успешно совершили вылазку в тыл ВСУ на пять километров. По его словам, военные совершили вылазку на кременском направлении.