Кадыров рассказал об успешной вылазке разведчиков «Ахмата» в тыл ВСУ

Кадыров: на кременском направлении бойцы «Ахмата» зашли в тыл ВСУ на 5 км

Разведчики отряда специального назначения «Ахмат» успешно совершили вылазку в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять километров. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, военные совершили вылазку на кременском направлении.

«Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров. В ходе своей вылазки парни обезвредили девять мин, две растяжки, нашли и уничтожили минометный расчет противника», — написал он, указав на то, какой результативной была разведывательная операция.

Кадыров подчеркнул, что украинский миномет бойцы «Ахмата» забрали с собой в качестве трофея. По его словам, специалисты собираются использовать его против противника. Глава Чечни отметил, что гордится военными отряда и их успехами.

Ранее Кадыров заявил, что не видит смысла в переговорах по ситуации на Украине. Он обратил внимание, что представители разных стран все больше обсуждают тему переговоров или предлагают планы мирного урегулирования конфликта, но заявил, что переговоры нужны лишь стороне, которая в полной мере осознает свое бедственное положение. Глава Чечни считает, что Москву втягивают в долгий процесс обсуждения мирного плана, чтобы выиграть время и помочь Киеву переломить ход специальной военной операции.