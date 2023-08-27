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01:03, 27 августа 2023Россия

Министр культуры прокомментировала смерть режиссера Панфилова

Министр культуры Любимова о смерти режиссера Панфилова: пока тяжело поверить

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала смерть режиссера Глеба Панфилова в своем Telegram-канале.

Любимова опубликовала фотографии, на которых она запечатлена вместе с Панфиловым. «Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие ему небесное. Пока тяжело поверить», — написала она.

О смерти Глеба Панфилова стало известно 26 августа. Режиссеру было 89 лет.

Панфилов — призер множества международных кинофестивалей. Среди известных работ такие ленты, как «Прошу слова», «Тема», «Васса», «Мать» и другие. Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР. Постановщик также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    Марина Совина
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