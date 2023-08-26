В возрасте 89 лет умер режиссер Глеб Панфилов

Скончался советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Глеб Панфилов умер в 89 лет. Причина смерти не называется.

В мае Панфилов перенес инсульт

Ранее в мае текущего года кинопостановщика госпитализировали в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже врачи приняли решение перевести Панфилова в столичное медицинское учреждение. Он проходил лечение в Институте имени Склифосовского в Москве. В тот же день, по словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Панфилов пришел в сознание.

Панфилов всего на несколько месяцев пережил свою жену Инну Чурикову

14 января этого года стало известно о смерти жены кинематографиста, народной артистки СССР Инны Чуриковой. Звезда советского кино скончалась на 80-м году жизни. Причиной ее смерти стала остановка сердца.

По информации СМИ, на звонки журналистов кинодеятель не стал отвечать, однако разослал СМС-сообщение, в котором он кроме прочего подчеркнул, что с супругой «жил как одно целое, неразделимое».

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Чурикова была для отечественного режиссера не только музой и женой, но и полноправным соавтором. Вместе с ней он снял десять картин, не считая совместных работ на театральной сцене. Панфилов пережил свою супругу всего на восемь месяцев.

Жизненный и творческий путь режиссера

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в городе Магнитогорске Челябинской области. С раннего детства его увлекали театр и искусство фотографии. Свою творческую карьеру Панфилов начинал с короткометражного кино: в 1959 году он снял ленту «Вставай в наш строй». В 1961 году Панфилов начал заочное обучение во ВГИКе, в 1965 году окончил очные Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

В 1967 году состоялся его режиссерский дебют — на киностудии «Ленфильм» он поставил картину «В огне брода нет» с Инной Чуриковой в главной женской роли. В 1970 году Панфилов снял картину «Начало», во время съемок которой Панфилов женился на актрисе. С тех пор она стала его музой. Постановщик часто снимал Чурикову в главных ролях своих кинолент. Среди известных работ тандема такие ленты, как «Прошу слова», «Тема», две экранизации Горького «Васса» и «Мать» и другие. В 1978 году у звездной пары родился сын Иван.

Глеб Панфилов — призер множества международных кинофестивалей. В 1976 году ему было присвоено почетно звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», в 1984-м — Народный артист РСФСР. Постановщик также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

