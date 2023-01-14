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18:26, 14 января 2023Культура

Муж Инны Чуриковой прокомментировал ее смерть

Муж народной артистки СССР Чуриковой признался, что у него нет сил вынести ее смерть

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов прокомментировал смерть актрисы. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, на звонки журналистов кинодеятель не стал отвечать, однако разослал СМС-сообщение. «Вот так вышло. Никто не ожидал....Не сыпьте соль на рану... Нет сил это больше выносить», — признался Панфилов, добавив, что был с Чуриковой одним целым.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти звезды не уточняются.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

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Анастасия Астахова
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