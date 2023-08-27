Aftenposten: в ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) разочаровались в ходе контрнаступления, передает Aftenposten.

«Реальность совершенно иная. Кто заменит тех, кто погиб здесь? И кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы», — рассказала изданию фронтовой врач.

Командир роты ВСУ с позывным «Шрам» также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя. По его словам, он даже не мог представить чего-либо страшнее.