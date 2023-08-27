Стало известно о состоянии пострадавших в Белгородской области при обстреле ВСУ

Гладков: пострадавшие в белгородском поселке Уразово получили осколочные ранения

Шесть жителей поселка Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области, которые пострадали при обстреле из реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в основном получили осколочные ранения. Об этом стало известно губернатору приграничного российского региона Вячеславу Гладкову. Он оставил комментарий о состоянии граждан в Telegram-канале.

Он отметил, что все произошло накануне. По сведениям Гладкова, по Уразово было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град».

«Двое мужчин доставлены в Валуйскую ЦРБ: у одного осколочное ранение поясничной области с повреждением почки, у второго — осколочные ранения мягких тканей головы и поясничной области. Пенсионерка с осколочными ранениями глаза и руки доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода», — написал он.

Губернатор заверил, что всем гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще трое жителей Уразово, попавших под обстрел, от госпитализации отказались, их осмотрели на месте.

Кроме того, после атаки повреждения зафиксировали в 49 частных домах, двух социальных объектах, трех предприятиях. Оказались повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи, подчеркнул Гладков, указав, что электроснабжение удалось полностью восстановить.

Ранее губернатор Белгородской области пообещал вывезти оставшихся людей из санатория в селе Лавы Валуйского городского округа, который подвергся атаке со стороны ВСУ.