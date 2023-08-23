Белгородские власти пообещали вывезти людей из атакованного ВСУ санатория

Гладков пообещал вывезти людей из атакованного ВСУ санатория под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал вывезти оставшихся людей из санатория в селе Лавы Валуйском городского округа, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Подробный комментарий глава приграничного российского региона опубликовал в Telegram.

Власти заверили, что обитателей обстрелянного учреждения разместят в безопасных местах.

Гладков отметил, что после атаки со стороны Украины в селе Лавы под Белгородом трех человек спасти не удалось. «Двое из них --беженцы из приграничных населенных пунктов, один — работник санатория», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь их родственникам.