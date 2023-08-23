Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 23 августа 2023Россия

Белгородские власти пообещали вывезти людей из атакованного ВСУ санатория

Гладков пообещал вывезти людей из атакованного ВСУ санатория под Белгородом

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал вывезти оставшихся людей из санатория в селе Лавы Валуйском городского округа, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Подробный комментарий глава приграничного российского региона опубликовал в Telegram.

Власти заверили, что обитателей обстрелянного учреждения разместят в безопасных местах.

Гладков отметил, что после атаки со стороны Украины в селе Лавы под Белгородом трех человек спасти не удалось. «Двое из них --беженцы из приграничных населенных пунктов, один — работник санатория», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что правительство Белгородской области окажет всю необходимую помощь их родственникам.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    В США оценили разведывательные возможности Китая в космосе

    Путин напомнил о желании закончить развязанную Киевом войну

    Российский полковник назвал способы нарушить связь ВСУ со Starlink

    Белгородские власти пообещали вывезти людей из атакованного ВСУ санатория

    Глава IIHF навал последствия для ЦСКА в случае игры за него Федотова

    Бразилия пожелала подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине

    Китайский политзаключенный бежал в Южную Корею на гидроцикле

    Россиян с бессонницей призвали отказаться от одного продукта

    Двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости