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07:34, 23 августа 2023Россия

Беспилотник ВСУ сбросил гранаты на российский санаторий

Гладков: дрон ВСУ сбросил гранаты на санаторий в селе Лавы Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория. «Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы», — сказал Гладков.

Ранее Минобороны России сообщало, что 21 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два украинских дрона за сутки. Первый из них был уничтожен в районе 14:30, второй — спустя полтора часа. Последний относился относился к самолетному типу. Информация о пострадавших не поступала.

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    Константин Лысяков
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