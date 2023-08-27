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10:38, 27 августа 2023Мир

Румыния скоро получит документы для подготовки ВСУ на F-16

Премьер Румынии заявил о скором получении документов для подготовки ВСУ на F-16
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Румыния скоро получит необходимые документы для подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, его слова приводит Financial Times.

«Ожидаю оформления документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие [на этом пути]. Насколько нам известно, логистика подготовлена», — добавил Чолаку.

При этом он признал, что увеличение военных и инфраструктурных расходов из-за конфликта на Украине сильно давит на бюджет страны. По прогнозам Центробанка Румынии, дефицит бюджета в текущем году вырастет до 7,5 процента ВВП, что намного выше целевого показателя в 4,4 процента.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек неминуемый провал контрнаступления ВСУ. Он заявил, что противостоять российским войскам Киеву не помогут даже поставки F-16.

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    Анастасия Заикина
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