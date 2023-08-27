Румыния пообещала удвоить транзит украинского зерна

Премьер Румынии Чолаку заявил, что страна удвоит транзит украинского зерна

В течение двух месяцев Румыния удвоит транзит украинского зерна через свою территорию — он увеличится с 2 до 4 миллионов тонн в месяц, независимо от действий России, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times.

По информации главы румынского правительства, за весь 2023 год Украина сможет экспортировать около 40 миллионов тонн зерна. Чтобы помочь Киеву с его вывозом, Румыния увеличила пропускную способность в порту Констанца и на путях, ведущих в него. Власти также делают инвестиции в еще один экспортный маршрут — Сулинский канал (соединяет Дунай и Черное море).

Помимо этого, Бухарест откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов, добавил премьер. В августе Чолаку выразил надежду, что через территорию Румынии транзитом будет проходить до 60 процентов украинского экспорта зерна.

11 августа в румынском портовом городе Галац прошли переговоры с участием чиновников США, ЕС, Румынии, Украины и Молдавии, сообщал «Коммерсантъ». На встрече обсуждались альтернативные маршруты экспорта украинского зерна. По ее итогам Бухарест впервые заявил о намерении удвоить его транзит. США, в свою очередь, подтвердили готовность помогать соседним с Украиной странам улучшать логистику и облегчать трансграничную перевалку грузов.