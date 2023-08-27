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07:16, 28 августа 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о теплом начале сентября

Синоптик Вильфанд: 1 сентября в Европейской России будет 25 градусов тепла

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В начале сентября в Москве и Подмосковье будет стоять очень теплая для этого периода погода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он напомнил, при каких условиях обычно начинается бабье лето.

«Сейчас погода вообще не заметит, что ей предписано переходить в осенний режим, 1 сентября будет замечательная погода. Первый день нового учебного года на Европейской территории будет замечательным. Я говорю о центре Европейской России, о Центральном черноземе, о юге и Санкт-Петербурге. Максимальная температура будет выше 25 градусов, что крайне редко бывает. Ночь тоже будет очень теплая», — рассказал синоптик.

О том, будет ли бабье лето, говорить пока преждевременно, отметил Роман Вильфанд. Но он назвал условия, при которых оно начинается.

По определению бабье лето — это период теплой, сухой погоды после затяжного ненастья. Нужно понимать, что прежде, чем ощутить бабье лето, нужно ощутить дискомфорт, поежиться, ощутить зябкость

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

«Погода — совершенно независимая субстанция. Она не привязана ни к каким государственным праздникам, ни к каким-то личным дням рождения или другим юбилейным датам. Погода не зависит ни от дней недели, ни от значения, которое люди придают. Например, есть сезоны, сезон начинается с 1 сентября. Погода совершенно независима, она не знает о том, что люди приписали 1 сентября такой [значимый] день», — объяснил он.

Ранее в Европейской части России зафиксировали первые заморозки.

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    Варвара Кошечкина
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