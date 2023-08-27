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02:13, 27 августа 2023Мир

Американский беспилотник опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 американской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

Опасное сближение беспилотника с самолетом произошло 25 августа в районе Эт-Танф на высоте около 7,2 тысячи метров. Отмечается, что российский Су-35 совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Кулить добавил, что американская коалиция нарушила протоколы деконфликтации 11 раз за сутки. В районе зоны Эт-Танф зафиксировано 17 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Тyphoon и тремя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C.

19 августа сообщалось, что истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с самолетами Су-35 ВКС РФ в Сирии.

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    Марина Совина
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