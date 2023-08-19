Истребители США опасно сблизились с российскими самолетами в Сирии

ЦПВС: истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с Су-35 ВКС России в Сирии

Два истребителя F-35 проамериканской коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России в Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

Как уточнил замглавы ведомства, инцидент произошел в субботу, 19 августа, с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф. На высоте девяти тысяч метров два истребителя F-35 коалиции США сблизились с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул Кулить.

8 августа стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 коалиции США опасно сблизились с самолетами Су-35 в небе над Сирией.