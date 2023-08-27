Уборщик на борту самолета Пригожина вызвал подозрения

«МК»: весной на борту джета Пригожина обнаружили подозрительного уборщика

Весной на одном из самолетов, которым пользовался бизнесмен Евгений Пригожин, обнаружили подозрительного постороннего человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Речь идет о втором джете Пригожина Hawker 800 с бортовым номером 02878. Издание утверждает, что именно им Пригожин пользовался, в то время как потерпевший крушение Embraer находился на ремонте в июне в Москве.

Весной была заказана уборка самолета, однако об этом не был предупрежден техник Hawker. Он неожиданно для себя увидел в салоне уборщика с пылесосом и связался со службой безопасности, сообщив, что «на борту кто-то шарится». Позже выяснилось, что уборщик все-таки являлся штатным сотрудником и его визит был согласован.

Ранее «МК» писал, что за несколько часов до полета потерпевшего крушение в Тверской области самолета, где находился бизнесмен Евгений Пригожин, на борт проникли два посторонних человека. Утверждается, что владелец самолета задумывался о продаже борта. Утром 23 августа два человека, называвшие себя представителями покупателя, приехали в московский аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer 135BJ Legacy 600, и в сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова осматривали самолет в течение часа.