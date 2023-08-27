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00:53, 27 августа 2023Россия

В Госдуме отреагировали на смерть Панфилова

Депутат Морозов: место Панфилова в кинематографе России долго будет вакантным

Фото: Vladimir Baranov / Global look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на смерть режиссера Глеба Панфилова. Его слова передает РИА Новости.

Морозов назвал Панфилова мастером, который умел «очеловечивать любую, самую сложную политическую тему». «Место Панфилова в российском кинематографе еще долго будет вакантным», — добавил депутат, отметив, что в работах режиссера всегда есть женское начало.

О смерти Глеба Панфилова стало известно 26 августа. Режиссеру было 89 лет.

Панфилов — призер множества международных кинофестивалей. Среди известных работ такие ленты, как «Прошу слова», «Тема», «Васса», «Мать» и другие. Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР. Постановщик также являлся офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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    Марина Совина
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