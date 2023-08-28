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11:40, 28 августа 2023Мир

В Евросоюзе вновь отсрочили вступление Украины в НАТО

Еврокомиссар Бретон: Украина не сможет вступить в НАТО до завершения конфликта
Тьерри Бретон

Тьерри Бретон. Фото: Issei Kato / Reuters

Принятие Киева в НАТО вновь отсрочили. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью телеканалу LCI заявил, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока продолжается конфликт.

«До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. В противном случае в силу статьи 5 Североатлантического договора это означает вступление в конфликт всех стран альянса» — cказал он.

Ранее еврокомиссар отметил, что страны ЕС готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться на много лет. В то же время дипломат добавил, что если Киев когда-то и победит в данном конфликте, то только военным путем

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    Семен Александров
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