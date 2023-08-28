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22:23, 28 августа 2023Забота о себе

Адель упала от боли за кулисами собственного концерта

Певица Адель рассказала, что из-за приступа ишиаса упала за кулисами концерта

Фото: Matt Sayles / АР

Британская певица Адель призналась фанатам, что упала, почувствовав острую боль за кулисами собственного концерта в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun.

Артистка объяснила, что у нее был приступ ишиаса — воспаления седалищного нерва. По словам исполнительницы, один из сотрудников нашел ее неподвижно лежащей на полу. Перед продолжением концерта Адель потребовалась передышка.

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35-летняя певица уже рассказывала, что из-за ишиаса иногда хромает, потому что боль отдает в одну или обе ноги. Адель пытается справиться с болезнью с помощью физических упражнений.

Ранее британскую певицу и телеведущую Кэти Прайс раскритиковали за выбор экстремального способа похудения. 45-летняя знаменитость заявила, что решила сбросить несколько лишних килограммов и выбрала максимально низкокалорийную диету.

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    Александра Лисица
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