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08:08, 28 августа 2023Мир

Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя из-за атаки Израиля

Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя из-за воздушной атаки Израиля

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя в результате воздушной атаки Израиля. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на Минобороны Сирии.

Согласно сообщению, около 4.30 утра (совпадает с московским) Израиль «совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо». В результате атаки разрушена взлетная полоса, нанесен материальный урон.

Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала 2023 года.

Ранее на северо-востоке Сирии турецкий дрон ударил по машине, в которой были журналистки с женского телеканала JinTV. Инцидент произошел 22 августа. В результате удара беспилотника водитель получил несовместимые с жизнью травмы, две журналистки получили ранения, позднее они были госпитализированы.

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    Марина Совина
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