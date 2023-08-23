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19:42, 23 августа 2023Мир

Турецкий дрон ударил по машине журналисток на северо-востоке Сирии

SNA: турецкий дрон в Сирии ударил по машине журналисток с женского телеканала
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hassan Abdallah / Reuters

На северо-востоке Сирии турецкий дрон ударил по машине, в которой были журналистки с женского телеканала JinTV. Об этом сообщает Sky News Arabia (SNA).

В результате удара беспилотника водитель получил несовместимые с жизнью травмы, две журналистки получили ранения, позднее они были госпитализированы.

Телеканал JinTV позиционирует себя как «женский телеканал для женщин», его штаб-квартира находится в Нидерландах, а в числе его сотрудников преимущественно женщины из Курдистана, Турции, Сирии, Ирака. Сам инцидент произошел 22 августа, но информации о состоянии раненых сотрудников СМИ не приводится.

Ранее американских военных в Ираке заподозрили в планировании новой операции за пределами республики. По информации местных СМИ, в районе сирийско-иракской границы были отмечены передвижения сил армии США.

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    Виктория Кондратьева
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