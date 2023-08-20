США заподозрили в планировании новой операции за пределами Ирака

Asharq Al-Aswat: США планируют операцию за пределами Ирака

В Ираке заметили перегруппировку сил США в районе сирийско-иракской границы — военных заподозрили в планировании новой операции за пределами республики. Об этом сообщает Asharq Al-Aswat.

Фотографии американских войск публикуются в местных медиа в Ираке, отмечается в сообщении. При этом пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами Ирака Яхья Расул не подтвердил перегруппировку, заявив, что все предполагаемые передвижения «ограничены локациями за пределами иракской границы».

По данным источников из Ирака, американская сторона также попробует отрезать иракские маршруты снабжения по направлению к Сирии и Ливану через территорию Ирака. «Это все, что нам известно на данный момент», — заключили собеседники издания.

Издание со ссылкой на три источника, в том числе неназванного лидера вооруженной группировки на северо-западе Ирака, утверждает, что США перегруппируют свои войска, готовясь к военной операции за пределами республики. Лидер отметил, что стратегической целью операции является «изменение правил ведения боев с российскими войсками в Сирии».

Отмечается, что группировки, выступающие против нахождения США в регионе, сохраняют спокойствие в ситуации с последними передвижениями американских военных, и называют это нехарактерным.

19 августа сообщалось, что истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с самолетами Су-35 ВКС России в Сирии. Похожие инциденты происходили 5 августа. Первый случай произошел в 11:46 (время совпадает с московским) в районе населенного пункта Ракка. Второй инцидент был зафиксирован в 16:44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб. Тогда с самолетами Су-35 ВКС РФ опасно сблизились беспилотники MQ-9 американской коалиции.

