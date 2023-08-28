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14:25, 28 августа 2023Путешествия

Россиянам предложили сэкономить на безалкогольном «все включено» в Турции

АТОР: операторы стали предлагать путевки в Турцию с безалкогольным all inclusive

Фото: Unsplash

Российские туроператоры стали предлагать путевки в отели Турции с безалкогольной системой «все включено». Покупка таких туров позволяет путешественникам сэкономить на отдыхе, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пока речь идет об ограниченном числе предложений в отелях Антальи и Эгейского побережья, уточнили в АТОР. Так, в Anex Tour семь гостиниц готовы размещать туристов по системе all inclusive без спиртных напитков. Такие пакеты обходятся дешевле на семь-девять процентов. Аналогичные опции есть в ассортименте путевок компаний Pegas Touristik и Tez Tour.

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По словам экспертов, раньше российские компании вообще не предлагали путешественникам «все включено» без алкоголя. Следовательно, в 2023 году такой вариант отдыха в Турции стал более востребован, сделали вывод в АТОР. Например, в безалкогольной концепции могут быть заинтересованы семьи, которые хотят проводить время вдали от шумных вечеринок.

Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Уур предложил исключить бесплатный алкоголь из системы «все включено», чтобы снизить цены на путевки. По его словам, нужно не полностью отказаться от спиртного в отелях Турции, а дать туристам возможность отказаться от алкогольного пакета в случае необходимости.

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    Мария Борисова
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